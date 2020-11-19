شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الجولة الثانية لمزايدة الذهب ستبدأ اليوم بطرح عدد من المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجولة الثانية لمزايدة الذهب ستبدأ اعتبارا من اليوم وذلك بعد الإعلان اليوم عن ترسية ترسية 82 قطاعا بالمزايدة الأولي، موضحا أنه سيتم طرح عدد من المناطق التي لم يتم ترسيتها بمزايدة الذهب.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المزايدة العالمية للذهب مفتوحة طول العالم كل أربعة أشهر.