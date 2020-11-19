شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الجولة الثانية لمزايدة الذهب ستبدأ اليوم بطرح عدد من المناطق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجولة الثانية لمزايدة الذهب ستبدأ اعتبارا من اليوم وذلك بعد الإعلان اليوم عن ترسية ترسية 82 قطاعا بالمزايدة الأولي، موضحا أنه سيتم طرح عدد من المناطق التي لم يتم ترسيتها بمزايدة الذهب.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المزايدة العالمية للذهب مفتوحة طول العالم كل أربعة أشهر.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.
جدير بالذكر، أن إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، وهو ما يعد أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى والاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
وشهدت مشاركة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال نهاية شهر فبراير الماضي نشاط مكثف، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.
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