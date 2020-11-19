تراجع أسهم أوروبا بعد هبوط وول ستريت بفعل مخاوف فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها وول ستريت إذ يخشى المستثمرون جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزل المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة، فيما قادت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين الخسائر في التعاملات المبكرة.

ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19 المؤشر ستوكس 600 لمستويات لم يُجلها منذ فبراير في وقت سابق من الأسبوع الجاري والأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وانخفض سهم المجموعة المتعثرة تيسن كروب 3.8 بالمئة بعد أن قالت إنها ستحتاج لخفض خمسة آلاف وظيفة أخرى لتخفيف أثر أزمة فيروس كورونا على أنشطتها.

وهوى سهم طيران النرويج 15.7 بالمئة عد أن طلبت الشركة من محكمة أيرلندية الإشراف على إعادة هيكلة دينها الضخم مع سعيها لتجنب الانهيار.