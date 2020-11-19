الإحصاء: 39.2 مليون عدد الأطفال أقل من 18 سنة عام 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى يوافق إقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959، ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة في حياة الإنسان وضرورة الاهتمام بها أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والعالم. ومن أهم المؤشرات الاحصائية للأطفال على مستوى العالم: تسببت جائحة كوفيد - 19 (كورونا) في صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل مما دفع الملايين من الأطفال إلى سوق العمل بسبب تلك الأزمة، حيث يوجد نحو 152 مليون طفل في سوق العمل في الفئة العمرية (5 -17 سنة) منهم 73 مل.

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