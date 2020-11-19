شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتعرض لضغوط سلبية قوية- تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بالتصدي طويلا للضغوط السلبية لنلاحظ من الرسم المرفق تسلله بشكل سلبي دون مستوى 123.40 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الهابطة من جديد محققا بذلك مستوى 122.85.
الثبات المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة وبتمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع, نتوقع استئناف السعر للمحاولات السلبية لينجذب بذلك نحو 122.40 وصولا نحو 121.15 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.45 و 122.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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