شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الدعم-تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجة هابطة قوية ليقترب بذلك من الدعم المستقر عند 137.11 والذي يشكل مفتاح تحديد الاتجاه للفترة القريبة والمتوسطة, فاستمرار تذبذب السعر فوق هذا الدعم يدعونا لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي وليمكنه ذلك من الوصول قريبا نحو 138.80 و 139.40 على التوالي.

أما تسلل السعر دون هذا الدعم والثبات دونه, فإن ذلك سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تمتد قريبا نحو 136.45 وصولا نحو 135.40 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.10 و 138.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم