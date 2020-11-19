شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصطدم بالحاجز– تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر البلاتين يوم أمس استئناف الهجوم الصاعد بتسجيله لمستوى 953.40 إلا أن ارتداده بشكل سريع دون الحاجز المستقر عند 945.00 قد يعيق الهجوم الصاعد بشكل مؤقت وليجبره على تشكيل تذبذب جانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي.
فثبات هذا الحاجز قد يزيد من فرص ارتداد التداولات نحو 903.00 أما نجاح السعر بالثبات فوقه فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع لنتوقع انجذابه بذلك نحو 980.00 وصولا نحو القمة المستقرة عند 1009.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 910.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد
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