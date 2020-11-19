شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب ضمن القناة الصاعدة– تحليل -19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر النحاس بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليكرر تقديمه لإغلاقات سلبية دون مستوى 3.2300 مشكلا بذلك ارتداد تصحيحي هابط نحو 3.1800. لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي, نتوقع استهدافه قريبا لدعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد نحو 3.1270 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.2200 و 3.1300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط