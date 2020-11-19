شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نيويورك يدفع النفط للتخلى عن أعلى مستوى في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض النفط من أعلى مستوى في شهرين، الخميس، حيث تم تطبيق قيود أكثر صرامة في الولايات المتحدة للحد من انتشار الفيروس، وخسرت العقود الآجلة 0.8% بعد ارتفاعها بنسبة 4.2% خلال الجلسات الثلاث السابقة بدعم الأنباء الإيجابية بشأن آفاق لقاح كوفيد-19. وفي تعاملات الخميس تخلى خام برنت عن مستوى 44 دولارا للبرميل في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط متجهاً صوب 41 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط نحو 1% الأربعاء بفعل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج الخام وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لكوفيد-19 أكثر فعالية مما ورد في تقارير سابقة. وتدعمت السوق أيضا بزيادة دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقفز كلا العقدين برنت والخام الأمريكي حوالي دولار بعد أن قالت فايزر إن النتائج النهائية للتجارب المتقدمة على لقاحها أظهرت فعالية 95 بالمئة. كانت الشركة قالت الأسبوع الماضي إن الفعالية أكثر من 90 بالمئة. ويوم الاثنين، قالت مودرنا إن البيانات الأولية للقاحها أظهرت أيضا فعالية بنحو 95 بالمئة.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، «أسعار النفط ترتفع ارتفاعا متواضعا اليوم بفعل الآمال في أن تقرر أوبك بلس تأجيل زيادتها الإنتاجية المزمعة في يناير كانون الثاني وبفضل الابتهاج الأحدث حيال اللقاح.»

بغية معالجة الطلب الضعيف على الطاقة في خضم موجة ثانية من الجائحة، دعت السعودية سائر أعضاء أوبك بلس إلى التحلي بالمرونة لتلبية حاجات السوق والاستعداد لتعديل اتفاق خفض الإنتاج.

ويتجه أعضاء أوبك بلس لتأجيل خططهم الحالية لتعزيز الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، حسبما ذكرت مصادر. ويدرس أعضاء التحالف إرجاء لثلاثة أشهر أو ستة.

(وكلات)

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