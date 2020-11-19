شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أقل من المعتاد لـ «رونغ شنغ» من خام الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر تجارية الخميس إن رونغ شنغ بتروكيميكال، الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة تشه جيانغ بتروكيميكال، اشترت أربعة ملايين برميل من الخام للتسليم في فبراير/شباط.

وأضافوا أن الكمية تقل كثيراً عمّا اشترته الشركة الشهر الماضي، مضيفين أن أسواق خام الشرق الأوسط اعتراها الضعف عقب نبأ المشتريات.

وقالوا إن رونغ شنغ، اشترت مليوني برميل من خام مربان بعلاوة نحو 30 سنتاً للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي ونفس الكمية من خام البصرة الخفيف بعلاوة 90 سنتاً إلى دولار للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وأضافوا أن بتروتشاينا، باعت في الأغلب خام مربان. والشحنات إما ستُحمل في يناير/كانون الثاني أو ستُسلم في فبراير. وقالت رونغ شنغ إنها لا تعلق على مشترياتها من الخام. (رويترز)



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