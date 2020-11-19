شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمي لقاح "أسترا- أكسفورد" كبار السن من بطش "كورونا" ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت جامعة أكسفورد أن الدراسات الأولوية للقاح ضد فيروس كوفيد-19 الذي تطورته مع شركة صناعة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" أنتج استجابات مناعية قوية لدى كبار السن. مشيرة إلى أنها بانتظار نتائج المرحلة النهائية من التجارب المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة.

وألقت النتائج، التي نُشرت يوم الخميس في مجلة " ذا لانسيت" الطبية ، مزيدًا من الضوء على البيانات الأولية الصادرة في الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت التجارب المبكرة تولد استجابة مناعية لدى كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

ولا يزال الباحثون ينتظرون بفارغ الصبر نتائج التجارب في المراحل المتأخرة التي ستظهر ما إذا كان لقاح "أسترا- أكسفورد" يفي بالمعايير العالية للجودة التي حددتها شركتا "فايزر" و"موديرنا".

وتظهر نتائج المرحلة الثانية من دراسة أكسفورد أن اللقاح يمكن تحمله بشكل أفضل عند كبار السن وينتج استجابة مناعية مماثلة مع الشباب. وشملت الدراسة 560 بالغًا، من بينهم 240 فوق سن الـ70. يأتي ذلك في أعقاب النتائج التي تم الكشف عنها في المشاركين الأكبر سنًا في الشهر الماضي.