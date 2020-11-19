"التجارة الصينية" تعلن انفتاح بكين على الانضمام لاتفاقية شراكة عبر الأطلسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن الصين منفتحة بشأن فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الأطلسي. أدلى قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في بكين. وفي الأسبوع الماضي، وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي ومنها الصين على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لتأسيس أكبر تكتل للتجارة الحرة في العالم لا تشارك فيه الولايات المتحدة.

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