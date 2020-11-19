شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تتراجع بالمستهل بضغوط هبوط قطاعي البضائع والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 27.83 نقطة ليصل إلى مستوى 10210.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 53.7 مليون سهم بقيمة 102.3 مليون ريال عبر تنفيذ 2564 صفقة، وتراجع 22 سهماً، وارتفع 17 سهماً، فيما استقرت 4 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.