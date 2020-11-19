شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي تفقد 10 نقاط بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% خاسراً 10 نقاط ليصل إلى مستوى 2313.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 54.9 مليون سهم محققة ما قيمته 62.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 939 صفقة لعدد 23 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.80% ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 0.78%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.96%، ثم سهم شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان بنسبة 1.92%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.77%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 1.69%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8 مليون ورقة بقيمة 21.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.65%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن إدراجها إلى سلسلة مؤشر FTSE4Good، وهو مرجع يستخدمه المستثمرون في جميع أنحاء العالم لتحديد الشركات المتلزمة بصرامة بالممارسات البيئية بصرامة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتأتي إضافة أجيليتي إلى المؤشرات، في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتحضير سلاسل الإمداد وتعزيز حماية العمال وتحسين سجل الأمن والسلامة وتمكين الشركات الصغيرة والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات وتفشي الأوبئة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتمت مناقشة سير العمل ومناقشة الجوانب المالية والفنية والإدارية واعتماد سياسات العمل لعام 2021، وتم مناقشة أعمال لجان مجلس الإدارة وإقرار توصياتها.