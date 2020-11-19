شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لبورصة البحرين بالمستهل مدفوعة بارتفاع 3 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 0.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 226 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.65% مدفوعة بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.41% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.26%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تثبيت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس"، تصنيف قدرة السداد طويل الأجل للبنك على "A-" وتصنيف قدرة السداد قصيرة الأجل للبنك على "A2" النظرة المستقبلية مستقرة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن الاستثمار في محفظة من الشركات عالية النمو، والتي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيا الجيل القادم، والتي ظلت صامدة نسبياً خلال أزمة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات أداءً جيداً فيما تواصل الشركات الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق.