شكرا لقرائتكم خبر عن 2.4 مليار يورو قيمة الصادرات الايطالية لمصر عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير صادر عن وكالة التجارة الإيطالية أن الصادرات الإيطالية لمصر بلغت 2.4 مليار يورو في العام الماضي 2019، وتشمل البنود الرئيسية التي تم تصديرها لمصر الماكينات والقطاع الكهربائي والإلكتروني ومنتجات تكرير النفط والكيمياويات وماكينات شغل المعادن، بينما تمثل السلع الاستهلاكية والتصنعية ما يقرب من 17 % وصناعة الأغذية والزراعة 4.6 % من إجمالي الصادرات.

وأوضح التقرير أن صناعة الغذاء تشكل مكونا هاما في التجارة الثنائية بين مصر وإيطاليا، وأن صادرات صناعة الغذاء الإيطالية لمصر سجلت زيادة ملحوظة عامي (2018 و 2019) حيث بلغت 5ر48 مليون يورو عام 2019 ، في حين سجلت 39 مليون يورو في العام 2018 ، فيما بلغت قيمة صادرات صناعة الغذاء الإيطالية للقاهرة 33 مليون يورو في يوليو الماضي بزيادة تقدر 42 في المائة بالمقارنة بيوليو 2019 ، وذلك على الرغم من تباطؤ التصدير بشكل عام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد التقرير أن أهم السلع المصدرة لمصر عام 2019 كانت الشوكولاته حيث صدرت روما للقاهرة ، بما قيمته 8,8 مليون يورو عام 2019 بزيادة تقدر بحوالي 24 في المائة وبهذا تحتل مصر المرتبة 42 بين عملاء إيطاليا والشريك الأول في منطقة شمال أفريقيا، وأن الأشهر السبعة الأولي من هذا العام شهدت نموا مذهلا في تصدير الشوكولاته إلي مصر بنسبة زيادة 139 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، لتصل إلى 3ر6 مليون يورو .

وأشار التقرير إلى أن إيطاليا صدرت المعجنات والكيك والبسكويت إلى مصر بما يقدر ب 5ر6 مليون يورو ، وبهذا تحتل مصر المرتبة 42 بين عملاء إيطاليا والشريك الأول لروما مناصفة مع المغرب في منطقة شمال أفريقيا، بينما تم الحفاظ على الأداء الجيد في الأشهر السبعة الأولي من هذا العام حيث تم تصدير ما قيمته 7ر3 مليون يورو من المعجنات والكيك والبسكويت للقاهرة.

ونوه التقرير إلى أن تصدير القهوة للقاهرة شهد نموا كبيرا بقيمة 9ر5 مليون يورو بزيادة تقدر ب20 في المائة عن عام 2018 ،وبهذا تحتل مصر المرتبة 43 من العملاء الإيطاليين والشريك الأول إلي جانب المغرب في شمال أفريقيا ،وأن الأشهر السبعة الأولي من هذا العام شهدت تصدير إيطاليا لمصر منتجات محضرات الخضار والفاكهة والمكسرات بقيمة تبلغ 7ر4 مليون يورو ومنتجات الألبان بقيمة تبلغ 9ر1 مليون يورو .