شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك رابع أغنى شخص بالعالم متخطيا مارك زوكربيرج بثروة 105.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة فوربس الأمريكية عن تجاوز الملياردير إيلون ماسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم ، حيث استمرت أسهم شركة تسلا في الارتفاع بعد الأخبار التي تفيد بإضافتها إلى مؤشر S&P 500 في أواخر الشهر المقبل.



ايلون ماسك

وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 10٪ تقريبًا أمس الأربعاء ، مما رفع صافي ثروة إيلون ماسك بمقدار 8.3 مليار دولار ، إلى 105.4 مليار دولار، وهذا يجعله رابع أغنى شخص في العالم ، وفقًا لتقديرات فوربس ، متجاوزًا زوكربيرج ، الذي يبلغ صافي ثروته 100.6 مليار دولار.

وكان كشف ماسك منذ عدة أيام إنه يعاني "على الأرجح" من إصابة متوسطة بكوفيد-19 مع مواصلته التشكيك في دقة اختبارات الكشف عن المرض، وكتب ماسك على حسابه على موقع تويتر "حصلت على نتائج مختلفة تماما من معامل مختلفة، لكني أعاني على الأرجح من حالة إصابة متوسطة بكوفيد-19. الأعراض التي أعاني منها هي أعراض نزلة برد خفيفة، وهذه ليست مفاجأة حيث أن فيروس كورونا هو أحد أنواع البرد".

ولم يذكر ماسك ما إذا كانت النتائج من اختبارات تفاعل البوليمريز المتسلسل (بي.سي.آر) وهي الأكثر دقة من الاختبارات السريعة.

وكتب ماسك ردا على مستخدم سأله عن الأعراض "تتباين صعودا وهبوطا بشكل قليل. أشعر وكأنها نزلة برد عادية لكن أعاني من تكسير في الجسد ... أكثر من السعال والعطس"، وقال إن نتائج اختبار المستضد السريع من نفس الجهاز ونفس الاختبار جاءت إيجابية مرتين وسلبية مرتين في اليوم نفسه.