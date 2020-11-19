شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم اليابان بعدما رفعت طوكيو الإنذار من فيروس كورونا لأعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة اليوم الخميس بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس كورونا إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.
وانخفض المؤشر نيكي 0.36 بالمئة إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 بالمئة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.
وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسيا وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.
وكان سهم أستيلاس فارما الأسوأ أداء على المؤشر توبكس لأكبر 30 شركة أساسية إذ نزل 2.21 بالمئة يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي أغلق منخفضا 1.52 بالمئة.
وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا على المؤشر هي سهم داي ايتشي سانكيو الذي صعد 2.65 بالمئة يليه سهم إيتوتشو كورب وزاد 2.28 بالمئة.
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