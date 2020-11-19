شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح جازبروم نفت 27% فى الربع الثالث من العام على أساس فصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جازبروم نفت، ذراع النفط لشركة الغاز الروسية جازبروم، اليوم الخميس إن صافي الربح في الربع الثالث ارتفع 27 بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة إلى 28 مليار روبل (369 مليون دولار) بفضل تعافي أسعار النفط. كما قالت إن التدفقات النقدية الحرة بلغت 50.8 مليار روبل في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر، بينما ارتفعت الإيرادات 35 بالمئة على أساس فصلي إلى 536.7 مليار روبل.

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