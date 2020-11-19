رونغ شنغ الصينية تشترى 4 ملايين برميل من خام الشرق الأوسط للتسليم فى فبراير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن رونغ شنغ بتروكيميكال، الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية الخاصة تشه جيانغ بتروكيميكال، اشترت أربعة ملايين برميل من الخام للتسليم في فبراير.

وأضافوا أن الكمية تقل كثيرا عما اشترته الشركة الشهر الماضي، مضيفين أن أسواق خام الشرق الأوسط اعتراها الضعف عقب نبأ المشتريات.

وقالوا إن رونغ شنغ اشترت مليوني برميل من خام مربان بعلاوة نحو 30 سنتا للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي ونفس الكمية من خام البصرة الخفيف بعلاوة 90 سنتا إلى دولار للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وأضافوا أن بتروتشاينا باعت في الأغلب خام مربان.

والشحنات إما ستُحمل في يناير أو ستُسلم في فبراير.

وقالت رونغ شنغ إنها لا تعلق على مشرياتها من الخام.