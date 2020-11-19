شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 06:45 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1848 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1854، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1832، بينما حقق الأعلى له عند 1.1858، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 1.1853.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة الغير المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 18.1 مليار يورو مقابل 19.9 مليار يورو في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 27.6 مليار يورو مقابل 21.8 مليار يورو في آب/أغسطس.

وصولاً لحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حدث يستضيفه مندى المرأة، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لتطورات المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط قرب الموعد النهائي الأخير، ونود الإشارة، لكون المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أعرب بالأمس عن كون الاتحاد يعتبر المحادثات الجارية هي الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 707 ألف طلب، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.0 مقابل 32.3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.2% إلى نحو 6.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 9.4% عند 6.54 مليون منزل في آيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.