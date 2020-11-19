شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والاقتراب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9010.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9192 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9050 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط