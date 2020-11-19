شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ يوم أمس ليتذبذب حول 0.7300، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7413 بشكل رئيسي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.7255 و0.7210، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد