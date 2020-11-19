شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق بعض المكاسب – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس لكنها توقّفت قرب حاجز 45.00، ليتداول بسلبية ويختبر مستوى 44.00، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بتقديم بعض الميل الصاعد الآن، في إشارة لمحاولة استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 45.25 مبدئياً.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يدعمه المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 43.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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