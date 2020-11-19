شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول العودة إلى القناة – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر النفط مقاومة قوية شكّلها الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يجبر السعر على تقديم تداولات سلبية الآن، في طريقه لاختبار محتمل لأرضية الدعم المحورية التي تتواجد الآن عند 40.90.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك جمع العزم الإيجابي، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 43.75 ثم 44.80، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 40.05 مهم لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.05 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد