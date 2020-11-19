شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً لمستوى 24.45 واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي نتوقع أن يستهدف اختبار مناطق 23.60 قبل العودة للارتفاع من جديد.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 24.50 سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 25.06.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 24.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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