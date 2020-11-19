شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الدعم الحرج – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأسفل ليصل إلى مشارف الدعم الحرج 1860.90، والذي يمثّل الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد، حيث إن كسره سيسبب تحوّل في الاتجاه نحو الانخفاض، ليتجه نحو زيارة مناطق 1794.84 مبدئياً.
وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1860.90 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1901.80 ثم 1934.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يصل إلى الدعم الحرج – تحليل - 19-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.