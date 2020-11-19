شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الدعم الحرج – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأسفل ليصل إلى مشارف الدعم الحرج 1860.90، والذي يمثّل الدعم الأهم للتداولات قصيرة الأمد، حيث إن كسره سيسبب تحوّل في الاتجاه نحو الانخفاض، ليتجه نحو زيارة مناطق 1794.84 مبدئياً.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1860.90 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1901.80 ثم 1934.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي