شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً يوم أمس ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3000، ويظهر بعض الميل الصاعد الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يبدأ بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بثبات السعر دون 1.3170، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1.2960.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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