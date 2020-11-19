شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا المنتظر تماماً عند 103.65 ويستقر قربه، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف السلبية، حيث تتواجد المحطة التالية عند 103.00.

من هنا، فإننا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر 103.65 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 104.40 ثم 105.20 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط