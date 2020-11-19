شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه مقاومة قوية – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مقاومة قوية عند مستوى مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، فإن السعر يبدأ موجة هابطة تستهدف زيارة دعم هذه القناة، يدعمها تسجيل قمة منخفضة يوم أمس، ليتجه السعر نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.3105 وتمتد إلى 1.3000.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، وكسر 1.3225 سيؤكد الاندفاع نحو الأهداف المذكورة أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3315 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3105 والمقاومة 1.3300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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