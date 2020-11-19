شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر الدعم – تحليل - 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد الوصول إلى حاجز 1.1900 يوم أمس، ليختبر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الصاعد للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 1.2011 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1825 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو 1.1720 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد