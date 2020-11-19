شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي تنضم إلى مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن انضمامها إلى سلسلة مؤشرات "FTSE4Good"، وهو مصدر يستخدمه المستثمرون لتحديد الشركات ذات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية في جميع أنحاء العالم.

وبحسب بيان للشركة أطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن إضافة "أجيليتي" إلى مؤشرات "FTSE4Good" تأتي في الوقت الذي تكثف فيه الشركة جهودها لجعل سلسلة الإمداد أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز حماية العمال، وتحسين سجل السلامة، إلى جانب تقديم الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات والأوبئة.

وتوافر سلسلة المؤشرات التي تم تطويرها بواسطة مؤسسة "فوتسي راسل"، نقاط مرجعية يستخدمها المستثمرون لتحليل وقياس الأسواق والقطاعات والشركات وفئات الأصول، فيما تفوق أداء "أجيليتي" على متوسط قطاع خدمات النقل بالتقييم المستقل في مؤشرات "FTSE4Good" لسجلها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

من ناحية أخرى، ذكرت "أجيليتي" أن منظمة "EcoVadis" المختصة بتقييم برامج استدامة الشركات.

كما صنّفت "أجيليتي" أيضاً ضمن أفضل 10 في المئة على مستوى جميع الشركات، وأعلى 4 في المئة من الشركات في قطاع صناعة الخدمات اللوجستية، وذلك من حيث الأداء الشامل للاستدامة.

وبحسب بيان الشركة، تستثمر "أجيليتي" في تقنيات سلسلة التوريد الخضراء من خلال فريق المشاريع المؤسسية، كما أنها ملتزمة بتطوير شاحنات تجارية مدعومة بتقنية هجينة ثورية من خلال استثمارها في "Hyliion".

واستثمرت الشركة أيضاً في النقل بالشاحنات الرقمية ومنصات تحسين الشحن البري التي تساعد في معالجة مشكلة الشاحنات التي تسافر فارغة على النقل الخلفي، كما استثمرت "أجيليتي" في "TVP Solar"، وهي شركة طاقة حرارية متجددة، تدعم تقنيتها الشركة في ظل المناخ الصحراوي القاسي في الكويت.

وفي أفريقيا والهند والشرق الأوسط، تضم مستودعات "أجيليتي" ومتنزهات "أجيليتي" اللوجستية ميزات تزيد من استخدام مواد البناء المحلية، وتحدّ بشكل كبير من استهلاك الطاقة واستخدام المياه والنفايات، أما في الكويت وسنغافورة وإسبانيا وأبو ظبي ومواقع أخرى، فيتم تبريد مكاتب ومنشآت "أجيليتي" وتسخينها وتشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وتبنت "أجيليتي" ممارسات تجارية مثل النقل بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة في أبو ظبي، والتي تقلل من التأثير البيئي.

وذكرت "أجيليتي" في بيانها أنها استثمرت في تطوير ممارسات العمل العادلة، والرصد والشفافية، والتزمت بإجراء عمليات تدقيق حقوق الإنسان من قبل طرف ثالث في جميع عمليات الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن لديها برنامج تدريب عملي مكثف للإدارة والموظفين، كما أنها تمكّن الموظفين من إبداء مخاوفهم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر خط ساخن لطرف ثالث.

ولفت البيان إلى أن الشركة تتمتع بسجل حافل من الاستثمار بالمشاريع المجتمعية في أكثر من 80 دولة حول العالم، بما في ذلك مساعدة عشرات الآلاف من الأطفال في الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت والنظام التعليمي التقليدي.

وقالت الشركة مؤخرا، إنها تجري محادثات مع الشركات المنتجة للقاح كورونا والحكومات، وذلك للمساهمة في توزيع لقاح كورونا عند جهوزيته.

وأوضحت الشركة، إنها تمتلك البنية التحتية في أكثر من 120 دولة ولديها القدرة على توزيع اللقاح، لاسيما في الأسواق الناشئة.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، يوم الإثنين الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له.