شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"السيادي السعودي" تعلن عن أول مشاريعها العقارية وتعرضه للبيع في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة روشن العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن حيّها الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحته لأكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية ستكون متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

والمشروع هو أول أحياء روشن التي سيتم تنفيذها ضمن خطة على مدى 10 سنوات لتطوير عدة أحياء في أربع مناطق رئيسية وأكثر من 9 مدن في مختلف مناطق المملكة، بحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويُعتبر إعلان حي الرياض الأول خطوتنا الأولى الفارقة نحو تحقيق رؤيتنا التي نطمح من خلالها إلى أن نكون المطور العقاري الوطني الموثوق في المملكة.

وأكدت الشركة على حرصها المساهمة في زيادة نسبة معدلات تملك الوحدات السكنية للسعوديين إلى 70% خلال 10 أعوام المقبلة، بما يتوافق مع رؤية 2030، وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة ومرافق متكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبحسب بيان صحفي سابق، فإن "روشن العقارية" تركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.