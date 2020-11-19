شكرا لقرائتكم خبر عن "سايبم الإيطالية" توقع اتفاق أعمال برية مع "أرامكو السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مجموعة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة اتفاق إطاري مع شركة أرامكو السعودية يتعلق بأعمال هندسة وإنشاءات برية.

وِمدة الاتفاق 12 عاما وأنه يأتي في إطار خطة طويلة الأجل من أرامكو لتحديث منشآتها في المنطقة الشرقية بالمملكة، ويشمل الاتفاق تعزيز كفاءة مرافق قائمة، بحسب وكالة رويترز.

وعلى مستوى مشاريع الشركة عالميا، قالت تقارير صحفية صدرت في أكتوبر الماضي أن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار.

ولا تزال الصفقة في مراحلها الأولى ولا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين. كما ستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفي حال تنفيذها، ستكون تلك العملية على غرار صفقات مماثلة للبنية التحتية وقعتها هذا العام والعام الماضي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووقعت أدنوك صفقة بعشرة مليارات دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام مع مستثمرين من بينهم بروكفيلد التي مقرها تورونتو، والتي تدير أصولا بنحو 550 مليار دولار.

يشار إلى أن تقارير صحفية أكدت أنه من المستبعد أن تتقدم شركتا النفط العملاقتان روسنفت وأرامكو السعودية بعروض في عملية خصخصة شركة التكرير الهندية بهارات بتروليوم، في ظل تقلص خططهما الاستثمارية.

وعلى الصعيد ذاته، أكدت شركة "أرامكو" في وقت سابق أنها تواصل استكشاف فرص النمو المحتملة في آسيا، بما في ذلك الهند، لافتة إلى أنه سيتم إطلاع المستثمرين على المستجدات في هذا الشأن حال ورودها، مشددا على أنها لا تعلّق على الشائعات أو التكهنات.

وتطمح الحكومة الهندية لجمع 8 إلى 10 مليارات دولار من بيع حصتها في بهارات بتروليوم، في وقت تشتد في حاجاتها إلى مصادر لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وسد عجز مالي تجاوز بالفعل المستهدف.