شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تكشف عن استراتيجية جديدة للمقاولات بمشاريع النفط والغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أرامكو السعودية، عن استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل.

وترتكز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال مشاريع الشركة العملاقة وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين ذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها، حسبما أوردت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة، إنه بعد اعتماد استراتيجية المقاولات الجديدة، وقع الاختيار على ثماني شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.

وضمت تلك الشركات كلًا من ائتلاف ناصر سعيد الهاجري وشركة سامسونغ المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء، وشركة دايلم العربية السعودية المحدودة، وفرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة جي إس للإنشاءات العربية المحدودة.

وشملت شركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة، وجيه جي سي غلف الهندسية المحدودة، وفرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه، وفرع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، إن هذه الاتفاقيات طويلة الأجل ضمن استراتيجيتنا الجديدة، سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة.

وذكرت الشركة، أنه جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية مما يساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.

وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحد أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.

يشار إلى أنه منذ أيام، قامت شركة أرامكو السعودية ببيع سندات على خمس شرائح بقيمة 8 مليارات دولار.

وباعت شركة أرامكو سندات لأجل 30 عاما عند 3.3% وسندات لأجل 50 عاما عند 3.55%،