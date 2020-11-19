شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. توقيع اتفاقيات استثمارية صينية بأكثر من 1.9 مليار دولار بمدينة الجبيل الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل، اتفاقية استثمارية مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، ومذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير وشركة شينقونغ الصينية بمدينة الجبيل الصناعية قيمتيهما الإجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).

ويأتي توقيع الاتفاقيات ضمن الفعاليات الرسمية لمجموعة العشرين، حيث تتلخص "الاتفاقية الاستثمارية" بإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنشاء وتشغيل مصنع بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2) بمساحة 30.068 ألف كيلو متر مربع كمرحلة أولى لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، وباستثمار إجمالي قدره 3.383 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزمع إقامته 267 فرصة عمل مباشرة، ويعد ذو قيمة مضافة للمدينة، حيث سيسهم في إضافة صناعات وخدمات متخصصة في المنطقة.

وتتمثل مذكرة التفاهم بين شركة طريق الحرير السعودي للخدمات الصناعية وشركة شينقونغ الدولية للصناعة بمشروع للمواد الجديدة والصناعات التحويلية بين الصين والسعودية، الذي يقع في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وتأجير المصانع الجاهزة في الدمام وإنشاء المصانع في جازان، حيث يقدر إجمالي حجم الاستثمار 3.75 مليارات ريال.

يشار إلى أنه شركة مرافق للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، قد وقعت عقداً مع الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية بقيمة تبلغ 757.5 مليون ريال لتنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي "IWTP8" للمرحلة الرابعة في مدينة الجبيل الصناعية.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وشركة صدارة للكيميائيات "صدارة"قد وقعتا في يوليو الماضي اتفاقية خدمات النقل بالخطوط الحديدية لمدة 25 عامًا حيث تشملُ رحلتين يوميًّا من مجمع صدارة الكيميائي إلى ميناء الملك فهد الصناعي، و 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا.