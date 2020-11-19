شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة القابضة المعدنية لإنقاذ شركة ميتالكو من مليار جنيه خسائر مرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، انقاذ الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو التابعة لها، بعد بلوغ خسائرها المرحلة لأكثر من مليار جنيه بنهاية العام المالى 2019-2020.

وكشفت البيانات المالية لشركة ميتالكو، عن تحقيق خسائر بلغت 134.3 مليون جنيه العام الماضى لتضاف للخسائر بلغت 889.9 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة لتصل مجمل الخسائر لـ1024 مليون جنيه.

وتسعى الشركة القابضة المعدنية لنقل الشركة من مكانها الحالى، لقطعة أرض بجوار شركة المطروقات وانشاء مصنع جديد، على احدث تكنولوجيا، بحيث يتم تمويل الانشاء من بيع أصول شركة ميتالكو، بعد موافقة مجلس الادارة بتاريخ 23 فبراير الماضى.

كما تخطط الشركة لإجراء دراسة جدوى لنقل الشركة من مكانها، مع تنشيط التسويق، وذلك ردا على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن عدم وجود دراسة جدوى بجانب تأثير توقف النشاط على الشركة وفقد عملائها، ولا سيما بعد انخفاض الايران السنوية لـ85 مليون جنيه مقابل 99 مليون جنيه العام المالى السابق.

وطالب الجهاز من الشركة العمل على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات بعد ارتفاع قيمة المبالغ التى حصلت عليها الشركة من الشركة القابضة لنحو 977.3 مليون جنيه فى صورة قروض لم يتم تحديد الية تسديدها.

كما طالب الجهاد بالاستفادة من نشاط الشركة البحرى والنهرى بمصانع الترسانة وحسن استغلالها، مع تنشيط التسويق.

وتستهدف الشركة القابضة المعدنية الاستفادة من أصول شركة ميتالكو، بما يساهم فى تمويل المصنع الجديد، وسط مخاوف بين العاملين من تصفية الشركة وعدم تطويرها.

يشار انه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ميتالكو الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية، حيث تم تعيين عمر خطاب، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، ومحمد يحيى أحمد عضو منتدب تنفيذى، وتعيين مصطفى أبو رجيلة وجابر متولى ومعروف سويلم، أعضاء بمجلس الإدارة.