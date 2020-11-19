شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السابعة من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال وزن المستثمرين لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة مقابل التفاؤل حيال إيجابية نتائج اللقاحات للفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.31% لتتداول عند 1,866.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,872.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,873.90$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.49 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 707 ألف طلب مقابل 709 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 316 ألف طلب إلى 6.47 مليون طلب مقابل 6,786 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.0 مقابل 32.3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.2% إلى نحو 6.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 9.4% عند 6.54 مليون منزل في آيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اقتصاد بلاده لا يزال أمامه "طريق طويل ليقطعه" قبل أن يتعافى تماماً من جائحة كورونا، مجدداً مطالبته للكونجرس الأمريكي باعتماد حزمة تحفيز إضافية.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الثلاثاء مطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل استئناف المفاوضات حول حزمة التحفيز، إلا أن ماكونيل تمسك بإصراره على حزمة مستهدفه من قبل حزبه الجمهوري والتي يرفضها الحزب الديمقراطي ويسعى لجعلها حزمة تحفيز موسعة وليس محدودة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي قيام الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب بإقالة مسئول الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي كريس كريبس الذي نفى علناً مزاعم الرئيس حول تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 على نطاق واسع وإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر موقعاً إلكترونيا كشف زيف مزاعم تزوير الانتخابات.

وأعرب الرئيس الأمريكي ترامب والذي تنقضي فترة ولايته الرئاسية في 20 من كانون الثاني/يناير 2021، عبر حسابه الرسمي على توتير "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس حيال الأمن في انتخابات 2020 كان غير دقيق للغاية، حيث كانت هناك مخالفات وتزوير واسع النطاق – بما ذلك تصويت الموتي، وعدم السماح لمراقبي الاستطلاع بالدخول إلى مواقع الاقتراع".

كما نوه ترامب في تغريداته بأن "موطن الخلل في آلات التصويت التي غيرت علامات الاقتراع من ترامب إلى بايدن، والتأخير في التصويت، وغير ذلك الكثير"، مضيفاً "لذلك، ساري المفعول على الفور، تم إنهاء كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية"، ونود الإشارة، لكون وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية تحت قيادة كريبس أصدرت بياناً في وقت سابق من هذا الشهر أشادت من خلاله بنزاهة الانتخابات.

وأفاد بيان وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بأن انتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 التي خسر فيها ترامب أمام مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأنها "الأكثر أماناً في التاريخ الأمريكي"، كما أعرب لجنة مراقبة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة أنه "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت حذف أو فقد الأصوات أو غير الأصوات أو تعرض للخطر بأي شكل من الأشكال".

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب ترامب في تغريده سابقة له في مطلع هذا الأسبوع عن كونه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط انكاره مؤشرات فوز المرشح الديمقراطي بايدين باكتساح عليه في انتخابات 2020، ونود الإشارة، لكون تويتر وضع إشارة تحذيرية على تلك التغريده تحديداً تشير لكون المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريده ترامب.

ونوه ترامب لكون القضايا المرفوعة بخصوص الانتخابات، ليست مرفوعة من جانبه بل هي من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثناء عمليات الاقتراع مغرداً على تويتر آنذاك "سيتم قريباً رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة"، موضحاً أن إعادة فرز الأصوات الوهمية الجارية في ولاية جورجيا لا تعني شيئاً لأنهم لا يسمحون لها بالنظر للتوقيعات والتحقق منها.

وفي المقابل، دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن وفقاً للنتائج المعلنة في وسائل الإعلام حتى الآن والتي أظهرت حصول بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية على 290 من أصوات المجمع الانتخابي أي ما يفوق 270 صوت للفوز في الانتخابات، إلى تقديم التبرعات لخوض المعركة القضائية بعد الانتخابات، موضحة أن ترامب وحزبه الجمهوري يحاولون تفكيك النصر الحاسم بدعاوي قضائية لا أساس لها.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي توقيع خمسة عشرة دولة من دول آسيا والمحيط الهادي على رأسهم الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً واليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، على أكبر اتفاقية تجارة حرة إقليمية عالمياً والتي تضم قرابة ثلث سكان العالم، إلا أن الاتفاق لم يشمل الولايات المتحدة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم عن كون الأخبار التي تواردت مؤخراً حيال اللقاح التي تعمل عليه تطيره شركة موديرنا الأمريكية على الرغم من كونها تبعث التفاؤل، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان وبالأخص في القارة العجوز أوروبا يقوض تلك الحالة التفاؤلية ويجعلنا في حالة من الحذر والترقب.

وفي نفس السياق، نوه كبير الباحثين في المنظمة أنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها من بينها مدة فعلية اللقاح وتأثيره الجانبي بالنسبة للأمراض الأخرى وبالأخص لكبار السن، أعلن عن النتائج النهائية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية والتي بلغت 95% في الوقاية من فيروس كورونا، ونتائج لقاح شركة موديرنا الاثنين الماضي عند 94.5%.

ومن المحتمل أن تتقدم شركتي فايزر وبيونتك بحلول نهاية الأسبوع الجاري للحصول على إذن استخدام لقاحهم المشترك لكورونا في حالات الطوارئ، ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعربت في بيان لها مطلع الأسبوع الماضي لكون التوصل للقاح كورونا قد يغير الأوضاع بشكل كلي بحلول نهاية العام، مع الإفادة آنذاك بأن لقاح كورونا المشترك لفايزر وبيونتك يحتاج إلى 4.5$ مليار لكي يكون جاهز بحلول مطلع العام المقبل.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت لكون العلماء يأملون في الحصول على لقاح فعال لفيروس كورونا بنسبة 75% على الأقل، ونوه مستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا الدكتور أنتوني فوتشي مسبقاً بأن اللقاح الفعال بنسبة 50% أو 60% سيكون مقبولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 55.33 مليون ولقي 1,333,742 شخص مصرعهم في 220 دولة.