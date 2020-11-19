شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس في ظلال وزن المستثمرين لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا والإغلاق من جديد مقابل التفاؤل بإيجابية نتائج اللقاحات للفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة.

هذا ولا يزال المستثمرين يقوموا بتقييم إيجابية النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيونتك الألمانية والتي بلغت 95% في الوقاية من فيروس كورونا، ونتائج لقاح شركة موديرنا عند 94.5% في مقابل تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي عالمياً وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة وعمليات الإغلاق الجديدة التي تبعنها مؤخراً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.0% مقابل 6.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.1%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 178.8 ألف مقابل تراجع بنحو 42.5 ألف في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع 26.7 ألف.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.25% ليخسر 4.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,716.30، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 161.21 نقطة ويصل إلى المستوى 25,566.93.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليربح 20.37 نقطة ويصل إلى المستوى 4,912.04، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,350.49.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.63% ليخسر 168.36 نقطة ويصل إلى المستوى 26,375.93، بكما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.51% ليخسر هو الأخر 13.05 نقطة ويصل إلى المستوى 2,532.59.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.40% ليخسر 49.89 نقطة ويصل إلى المستوى 12,556.07، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 6.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,524.30.