شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أكثر من أسبوع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7292 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7305 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7306، بينما حقق الأدنى له عند 0.7284.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.0% مقابل 6.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.1%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 178.8 ألف مقابل تراجع بنحو 42.5 ألف في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع 26.7 ألف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 13 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 707 ألف طلب، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.0 مقابل 32.3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 1.2% إلى نحو 6.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 9.4% عند 6.54 مليون منزل في آيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.