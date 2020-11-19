شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في استراليا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.0% مقابل 6.9% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.1%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 178.8 ألف مقابل تراجع بنحو 42.5 ألف والتي عدلت من تراجع بنحو 29.5 ألف في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع 26.7 ألف.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع معدلات البطالة في استراليا دون التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.