شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للهندسية يرفع مقترحات أكبر 10 مصدرين فى القطاع لوزيرة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس سيرفع نتائج اجتماعات كبرى الشركات الهندسية فى السوق المصرى لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التى استمرت على مدار 30 يوما، لمناقشة أهم مطالبهم فى زيادة صادرات القطاع بنحو 25% خلال الفترة المقبلة وتنفيذ توجهات القيادة السياسية بزيادة حجم الصادرات سنويا إلى 100 مليار دولار.

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن المجلس سيعلن عن مقترحات الشركات بعد موافقة وزيرة الصناعة عليها وبداية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم مناقشة كافة المقترحات مع الوزيرة وتذليل كافة العقبات التى تواجه شركات الصناعات الهندسية فى التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مستقبلا، وتعتبر إفريقيا من أهم الأسواق المستهدفة للقطاع فى خطة نمو الصادرات.

وقال الصياد، إنه عقد اجتماعات متتالية مع أكبر 10 مصدرين للصناعات الهندسية، وهى الشركات التى تصدر نحو 80% من إجمالى منتجات الصناعات الهندسية فى مصر سنويا ويطلق عليهم شركات الـ " top 10" وتحتل أكبر حصيلة لإنتاج الصناعات الهندسية فى السوق المصرية، والمستهدف من الاجتماعات هو مناقشة زيادة حجم الصادرات بنحو 25% زيادة عن الكميات الحالية، واستمرت الاجتماعات مع كل 3 شركات على حدى لمدة 30 يوما.

وتم الاستماع إلى آراء الشركات ومقترحاتهم فى تنفيذ خطة زيادة الصادرات السنوية لقطاع الصناعات الهندسية، والذى يقدر حجم التصدير السنوى الحالى لها نحو 2.5 مليار دولار سنويا، وتتنوع ما بين الأجهزة المنزلية الكهربائية وأدوات الطبخ، والكابلات وغيرها من المنتجات الهندسية، وأبرز الدول التى نصدر لها شمال أفريقيا والسودان ودول الخليج.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن صادرات الصناعات الهندسية وصلت قيمتها إلى 1.15 مليار دولار فى 7 أشهر حتى شهر يوليو من العام الجارى 2020، وتنوعت صادرات القطاعات الهندسية وفقا لهذه القيمة ما بين الأجهزة الكهربائية بنحو 36.7% واحتلت بهذه النسبة أعلى معدل لصادرات القطاع، يليها مكونات السيارات بنسبة 17%، والأجهزة المنزلية بنسبة 13.2% بالإضافة إلى الكابلات بنحو 12%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنحو 8%.

وأضاف، أن أهم الدول المستهدفة لصادرات السلع الهندسية 10 دول وتصدرت الإمارات قائمة الدول التى تم التصدير إليها بنحو 10% من إجمالى الصادرات، يليها المملكة المتحدة بنحو 9.3% إضافة إلى سلوفاكيا بنحو 7.5%، وتركيا 7.4% والسعودية 6.2%، وكذلك العراق 6% وفرنسا 5.7% والجزائر 4.6%، ويأتى فى ذيل قائمة الدول المستهدفة للتصدير دولة المجر بنسبة صادرات للقطاع بلغت نحو 4.5% والمغرب 3.4%.