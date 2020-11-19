شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشعبة العامة للمستثمرين يتوقع تعافى النشاط السياحى محليا ودوليا مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مجدى صادق عضو الشعبة العامة للمستثمرين وعضو غرفة شركات السياحة، أن يعود النشاط السياحى العالمى للتعافى مرة أخرى بداية من مارس 2021، وذلك بالتزامن مع توصل عدد من الشركات لمصل لعلاج فيروس كورونا، الذى أثر على النشاط السياحى فى العالم كله.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش أول اجتماع للشعبة العامة للمستثمرين، أن مصر يمكن أن تكون مركز عالمى للتعافى من كورونا، فمصر تمتلك إمكانيات سياحية هائلة وأماكن مفتوحة يمكن أن تكون أحد وسائل الجذب السياحى رغم الأزمة.

وأشار "صادق" إلى أن موجة كورونا الثانية ستكون أقل حدة من حيث التأثير، ويمكن التعامل معها بشكل أفضل خلال الفترة القادمة، خاصة ما قامت به مصر من التعامل مع الأزمة فى موجتها الأولى يؤهل القاهرة للتعامل الأفضل فى المرحلة الثانية لكورونا.

وكانت الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد أبو العنينين، قالت إن هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار هدف ليس مستحيلا ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة فى عمليات الإنتاج والاستثمار، فكلاهما يعتبر وجهان لعملة واحدة، كما دعا إلى عقد مؤتمر عالمى ضخم للتسويق لمصر كسوق استثمارى جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أبو العنينين خلال أول اجتماع للشعبة العامة للمستثمرين، أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي.

كما طالب بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر فى الخارج لجدب الاستثمار الأجنبى، إضافة عمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة أو الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال عام 2011 إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو ارتقى وأصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصرى يرتقى وأصبحت مصر مركز محورى على المستوى الإقليمى والدولى بالإضافة إلى أنها بوابة لنفاذ صادرات الدول الاخرى إلى أفريقيا.