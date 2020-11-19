شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم تكوين (1201) من مكاسبه بارتفاع جديد في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 13.54، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.54، ليستهدف مستوى المقاومة 15.57 نقطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00.