نسيج يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 19-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم نسيج (1213) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.93% بما يعادل 0.55 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وذلك نظراً لحاجة السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 38.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 34.00.
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