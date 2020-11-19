شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.03 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.71، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المهم 7.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.98 ومستوى المقاومة 9.00.