شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل (TDAI) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.30% بما يعادل 162.27 نقطة، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 5,145.41، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 5,145.41، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5,471.41.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,800.00 ومستوى المقاومة 5,400.00.
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