الأصيل يستقر بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 19-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثوب الأصيل (4012) في آخر جلساته، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المهم 55.50، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 0.50 نقطة، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.50، ليستهدف مستوى الدعم 51.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.60 ومستوى المقاومة 57.40.

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