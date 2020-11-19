شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) مستوى قياسي جديد عند تسجيله أعلى مستوى له في آخر جلساته عند 21,805.779، ليرتد منه انخفاضاً محولاً مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -3.68% بما يعادل -776.85 نقطة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح ارتفاع المؤشر من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18,754.37، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 22,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18,754.37 ومستوى المقاومة 22,500.00.