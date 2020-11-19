شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التعمير (4150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.17% بما يعادل 0.20 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 16.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.90 ومستوى المقاومة 17.66.