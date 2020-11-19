شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.05% بما يعادل -2.03 نقطة، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 3,999.17، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4,352.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,999.17 ومستوى المقاومة 4,200.00.